Garzaia ex Eridania Scirri Alleanza Verdi Sinistra | Mozione bocciata senza discussione In aula mancano rispetto e serietà

La mozione riguardante la garzaia dell’ex Eridania presentata da Alleanza Verdi Sinistra è stata bocciata senza discussione in aula. La maggioranza ha espresso un voto contrario con una dichiarazione breve, affermando di fidarsi dell’assessore, senza approfondire i temi trattati o affrontare i singoli punti della proposta. La decisione è avvenuta in un clima di assenza di confronto e senza analisi dettagliate del contenuto della mozione.

È stata bocciata la mozione sulla garzaia dell’ex Eridania presentata da Alleanza Verdi Sinistra. “La maggioranza si è limitata a una dichiarazione di voto contrario, motivata con un semplice “ci fidiamo dell’assessore”, senza entrare nel merito dei contenuti e senza affrontare nessuno dei punti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Ex Eridania, il M5S in difesa della garzaia: "Un patrimonio naturale da salvare"Secondo il M5S, "l’Amministrazione starebbe portando avanti una scelta "apertamenteantiambientalista", travisando le richieste dei residenti che da... Alleanza Verdi Sinistra in campo: "Legambiente, lavoriamo insieme""Accogliamo con attenzione e rispetto l’appello di Legambiente Prato, con cui condividiamo da tempo molte delle priorità strategiche per il futuro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ex Eridania, un cantiere vivo per il futuro della città: oltre 250 cittadini in esplorazione del parco. Verdi, Sinistra ed Ecolò insieme. Obiettivo: un progetto comuneNasce a Sesto il coordinamento tra i gruppi consiliari di Alleanza Verdi e Sinistra e Ecolò. Una ‘alleanza’ destinata a sfociare in un progetto comune per le prossime amministrative a Sesto, in ... lanazione.it Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra: proposte per il cambiamento della cittàArezzo, 14 marzo 2026 – Arezzo 2020 e Alleanza Verdi Sinistra: proposte per il cambiamento della città. Con l’assemblea di iscritti e simpatizzanti svoltasi il 10 marzo scorso, Arezzo 2020 ha ... lanazione.it