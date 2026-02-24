Caso Muezzin scintille in consiglio comunale Bartolini | Inquietante Scirri AVS | E' islamofobia

Un caso di disturbo alla quiete pubblica trasformato in un acceso scontro ideologico sulla laicità dello Stato, la sicurezza e le radici cristiane del territorio. La questione del canto del muezzin diffuso da un'abitazione privata a Civitella è approdato martedì pomeriggio nell'aula del consiglio comunale di Forlì dopo le esternazioni sui social dell'assessore con delega alla Sicurezza Luca Bartolini che hanno richiamato l'attenzione dei media nazionali con le telecamere di Mattina 5 giunte sul posto. Ad aprire il dibattito con un question time è stata la consigliera di Alleanza Verdi Sinistra, Diana Scirri, che ha puntato il dito contro le dichiarazioni dell'assessore Bartolini che aveva definito "inquietante" l'episodio del canto islamico diffuso ad alto volume".