La promozione turistica di Cervia rappresenta una delle principali attività della Fondazione ‘Cervia In per il Turismo’, che si impegna quotidianamente in questa direzione. Recentemente, sono emerse preoccupazioni riguardo alla movida notturna della località, ritenuta dannosa per la sua immagine. La questione sta attirando l’attenzione di diversi attori locali, che monitorano attentamente l’impatto di questa vivace attività sulla percezione del territorio.

"La promozione di Cervia è una delle missioni principali della Fondazione ‘ Cervia In per il Turismo ’, e su questo fronte stiamo lavorando con grande impegno". Così Luca Sirilli, presidente della Fondazione, traccia un bilancio delle attività portate avanti negli ultimi anni. "Sono molti gli imprenditori, in particolare gli albergatori, che investono per far conoscere il territorio: campagne digitali, inserzioni sulla stampa, accordi con tour operator e agenzie di viaggio. Accanto a questo, la Fondazione opera in modo strutturato per sostenere la crescita e la visibilità di Cervia". Nel 2026 la Fondazione ha destinato circa 300mila euro alla promozione, puntando su affissioni, radio, televisione – soprattutto su reti nazionali – e investendo in modo significativo sul digitale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La movida mina l’immagine della località"

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