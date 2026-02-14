Il procuratore Gratteri ha affermato che, se vincesse il Sì, la riforma indebolirebbe le garanzie per la difesa e favorirebbe gli imputati più ricchi con avvocati di alto livello. Questa idea si basa sulla convinzione che le modifiche potrebbero rendere più difficile per alcuni accusati ottenere una difesa efficace. Tuttavia, gli esperti spiegano che la riforma non cambierà le tutele fondamentali, anche per chi può permettersi avvocati costosi. In effetti, alcuni sostengono che le nuove norme mirano a semplificare i processi senza penalizzare le garanzie costituzionali.

È infondato sostenere, come ha fatto Gratteri, che se vince il Sì la giustizia favorirà gli imputati ricchi con importanti avvocati. Con la separazione delle carriere, il modello accusatorio e la natura del processo restano invariati. E rimarrà il patrocinio statale. Parlo dopo oltre 45 anni di magistratura, in gran parte svolti con funzioni requirenti. Ho esercitato l’azione penale quando non era materia da talk show ma fatica quotidiana: fascicoli accumulati sulle scrivanie, scelte difficili, priorità imposte non dall’ideologia ma dal tempo e dalle risorse. Ho fatto il pubblico ministero quando la parola «toghe» non era una categoria sociologica, quando l’ufficio era un luogo di lavoro e non un campo di battaglia simbolico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La riforma non mina le garanzie della difesa

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha presentato una nuova riforma che mira a separare le carriere dei magistrati e dei pubblici ministeri.

Argomenti discussi: Il fronte del no: Non è una sfida tra politica e magistrati, ma una minaccia ai diritti di tutti; Referendum, spiegazioni meno tecniche e più comprensibili: la campagna di Meloni per far capire la riforma; Una riforma solo per punire noi magistrati; Progetto Bari sul tema della riforma Nordio: le ragioni del no.

