L’immagine che trema la poetica della sottrazione di Aleksandr Nuss

La mostra personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss si svolge nello spazio di Gate26A, offrendo un’esperienza che invita a varcare una soglia. L’esposizione non presenta opere definitive, ma piuttosto un percorso di scoperta attraverso immagini che tremano e si sottraggono, creando un senso di tensione tra presenza e assenza. La poetica di Nuss si manifesta in questa sequenza di installazioni e opere visive, che invitano a un attraversamento continuo tra visibile e invisibile.

La prima personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss si presenta nello spazio di Gate26A come un dispositivo di soglia: non una dichiarazione compiuta, ma un attraversamento. Le opere in mostra non aspirano a stabilizzare un linguaggio, quanto piuttosto a metterne in crisi le condizioni di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Le opere Nuss ci portano all’origine dell’immagineHa già ricevuto diversi e importanti riconoscimenti, la prima personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss e oggi alle 18 si presenta nello spazio di... “Versi che non chiedono permesso”, Daniela Borrelli ospite della rassegna poetica al femminileVenerdì 13 marzo 2026, alle 18, presso Giunti Librerie al Punto di Caserta, si terrà la presentazione del libro di poesie “Kairos” della scrittrice...