La moto fuori controllo si schianta contro la roccia | addio a Stefano Schergna

Un incidente sulla strada montana che porta alle Cascate Nardis ha provocato la morte di un uomo di 55 anni, ricercatore universitario residente in provincia di Trieste, ma originario della zona trentina. La moto su cui viaggiava si è schiantata contro una roccia, dopo aver perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Un impatto tremendo tra la moto su cui stava viaggiando lungo la strada montana che conduce alle Cascate Nardis e una roccia è costato la vita al 55enne Stefano Schergna, ricercatore universitario residente in provincia di Trieste ma con origini trentine, proprio delle zone in cui è avvenuto il.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate L'auto va fuori controllo e si schianta contro la cancellataIl piccolo paese di Lodrone si stava lentamente svegliando quando un violento rumore di ferraglia ha attirato l’attenzione di molti in quel di via... Leggi anche: Perde il controllo della moto e si schianta contro un cancello: morta dopo 5 giorni la 25enne Sofia Pusceddu Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: ? La moto fuori controllo si schianta contro la roccia: Stefano non ce l'ha fatta; Si schianta in moto contro un sasso e muore - Giudicarie - Rendena.