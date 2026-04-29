Nel quarto anno del conflitto iniziato nel febbraio 2022, le forze ucraine hanno adottato una strategia navale per intercettare droni Shahed provenienti dalla Russia. Questa mossa rappresenta un nuovo passo nelle tecniche di difesa adottate durante il conflitto, che continua a evolversi con l’impiego di strumenti e metodi innovativi. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Nel quarto anno della guerra scatenata dall’operazione speciale russa del febbraio 2022, il conflitto in Ucraina si configura sempre più come un laboratorio di innovazione militare e adattamento strategico. In questo scenario, l’impiego estensivo di sistemi senza pilota ha ridefinito le dinamiche operative, imponendo nuove logiche di difesa e deterrenza. L’ultima evoluzione, rappresentata dall’integrazione tra piattaforme navali autonome e droni intercettori, segnala un cambiamento rilevante non solo sul piano tattico, ma anche nelle prospettive geopolitiche del conflitto. Cosa sappiamo. Il teatro ucraino ha progressivamente abbandonato le fasi di guerra manovrata per approdare a una prolungata guerra di attrito, in cui la sostenibilità industriale e l’efficienza dei sistemi d’arma risultano decisive.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mossa “navale” ucraina per intercettare gli Shahed russi

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