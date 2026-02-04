Ucraina, attesa per la reazione Usa dopo gli attacchi russi

Dopo il primo giorno di colloqui di pace tra Mosca e Kiev ad Abu Dhabi, l’attenzione ora si sposta sulla reazione degli Stati Uniti. La diplomazia americana aspetta di vedere come reagiranno le parti coinvolte e se ci saranno passi concreti verso una tregua. La tensione resta alta, mentre i negoziati proseguono senza grandi segnali di svolta.

Si è chiuso il primo giorno dei colloqui di pace tra Mosca e Kiev, mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il Cremlino ribadisce la disponibilità a una soluzione pacifica, mentre si attende la reazione americana ai nuovi attacchi russi. Servizio di Massimiliano Cochi

Gli attacchi russi continuano a colpire l'Ucraina, causando danni significativi alle infrastrutture e mettendo a rischio la popolazione locale.

