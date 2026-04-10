Lady Gaga ha annunciato che parteciperà alla colonna sonora del film Il diavolo veste Prada 2, firmando il singolo intitolato “Runway”. La cantante, nota per la sua versatilità, ha scelto di collaborare con un’altra artista di fama internazionale per questa occasione. La canzone sarà parte di una produzione musicale legata a uno dei sequel cinematografici più attesi dell’anno.

Due tra le artiste più influenti della scena musicale internazionale uniscono le forze per una collaborazione inedita che accompagna il lancio di uno dei sequel cinematografici più attesi dell’anno. Lady Gaga, vincitrice di 16 premi Grammy ed Emmy, e Doechii, vincitrice di 2 Grammy, hanno pubblicato i l nuovo singolo Runway, primo brano tratto dall’atteso film Il diavolo veste Prada 2 prodotto da 20th Century Studios. La traccia era stata anticipata nei giorni scorsi attraverso il trailer finale della pellicola, generando grande attesa tra i fan. Pensato per dominare la pista da ballo, il brano arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane prevista per il 29 aprile 2026, a quasi vent’anni dal primo capitolo che ha definito un’intera generazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Runway”, Lady Gaga firma il singolo per Il diavolo veste Prada 2: la moda ora si balla

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Lady Gaga: fuori oggi Runway con Doechii, da Il Diavolo veste Prada 2Lady gaga e Doechii firmano Runway, primo brano ufficiale della colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2, in sala dal 29 aprile. spettakolo.it

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