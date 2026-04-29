Peter Thiel, imprenditore e investitore della Silicon Valley, è arrivato a Buenos Aires il 12 aprile a bordo del suo jet privato Gulfstream G550. La sua visita in Argentina segna l’inizio di un progetto di espansione in Sudamerica, mentre si lega alla figura politica di Javier Milei. Thiel ha manifestato l’intenzione di sostenere una “battaglia culturale” che si collega con le posizioni del leader argentino.

L’Argentina di Javier Milei fa gola a Peter Thiel. L’uomo forte della Silicon Valley e fondatore di Palantir è arrivato a Buenos Aires il 12 aprile, a bordo del suo jet privato Gulfstream G550. Presenti anche il marito Matt Danzeisen, già vicepresidente di BlackRock, e tutti e tre i figli. Il piano: rimanerci anche per otto settimane, secondo alcune fonti. “Svago”, è la motivazione ufficiale del viaggio. Thiel è stato avvistato sulle tribune dello stadio Monumental durante il match River-Boca. Appuntamento che sfiora la dimensione del sacro per le tifoserie locali. Era poco interessato al pallone, ma parlava dell’architettura dello stadio e di possibili investimenti sulla struttura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La missione di Peter Thiel in Argentina per espandersi in Sudamerica: così il suo “manifesto” sposa la “battaglia culturale” di Milei

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