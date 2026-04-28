Peter Thiel ha un nuovo obiettivo l’Argentina di Milei

Peter Thiel sembra aver rivolto la sua attenzione verso l’Argentina, un paese guidato dal politico Javier Milei. Milei è noto per le sue posizioni a favore del libertarismo di destra e per le sue proposte di riforma economica. Non sono stati divulgati dettagli specifici sulle motivazioni o sui piani di Thiel riguardo questa scelta. La notizia ha suscitato interesse nel settore finanziario e tra gli analisti politici.

A quanto pare, Peter Thiel ha messo gli occhi su una nuova terra dell’abbondanza. È l’Argentina ed è governata da Javier Milei, prototipo del libertarismo di destra militante. Thiel, arrivato a Buenos Aires una decina di giorni fa, ha trascorso il tempo incontrando l’establishment del “presidente con la motosega” e acquistando una casa da dodici milioni di dollari. Briciole per uno degli uomini più ricchi del mondo. Il padrone di Palantir, mentore di JD Vance e teorico dell’accelerazionismo capitalista ha pranzato con Santiago Caputo, il più ascoltato consigliori di Milei (in patria lo chiamano il “Mago del Cremlino”), ha cenato a casa del...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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