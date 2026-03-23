Palantir in Italia | così Peter Thiel offre al governo il software usato da Usa e Israele

Palantir offre il suo software basato sull’ intelligenza artificiale all’Italia. Il governo tratta, mentre Palazzo Chigi dice che serve una gara. Il proprietario della società Peter Thiel la settimana scorsa era a Roma per parlare di Anticristo e modernità. Intanto da due mesi va avanti l’interlocuzione tra la sua azienda e apparati dell’amministrazione italiana. A rivelarlo è il Messaggero di domenica 22 marzo. Al centro c’è la proposta d’acquisto di un software che aiuterebbe la polizia a scovare terroristi e criminali incrociando dati sensibili. Il contratto è sulla scrivania dei dirigenti della polizia. L’accordo per quattro anni costerebbe venti milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online

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