La Meloni scagiona Nordio | Grazia chiesta al Quirinale Le indagini le fa la Procura

Il presidente del consigiglio ha dichiarato che il ministro della giustizia ha chiesto la grazia al Quirinale e ha precisato che le indagini sono di competenza della Procura. Ha inoltre affermato che il ministro non ha intenzione di dimettersi. Nel frattempo, i magistrati di Milano hanno modificato la loro posizione, coinvolgendo l’Interpol per analizzare i documenti provenienti dall’Uruguay.

Perché è «ovvio che il ministero difficilmente potesse sapere qualcosa che non sapeva la Procura generale, competente più di chiunque altro per verificare che ci siano tutte le condizioni». Più cauta sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Non è il mio ruolo dire che cosa il presidente della Repubblica debba fare rispetto alla concessione di una grazia, che è stata chiesta alla presidenza della Repubblica». Intanto sul caso Minetti adesso indaga anche l’Interpol. «Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima urgenza». Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Meloni scagiona Nordio: «Grazia chiesta al Quirinale. Le indagini le fa la Procura» Notizie correlate Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Grazia a Minetti, la procura di Milano affida le indagini all’Interpol: “Il parere potrebbe cambiare”. Intanto la premier blinda Nordio: “Mi fido di lui”Quando ieri di primo pomeriggio l’auto blu del ministro Carlo Nordio è stata avvistata a Palazzo Chigi, in molti si erano detti che il momento delle... Una raccolta di contenuti Si parla di: La Meloni scagiona Nordio: Grazia chiesta al Quirinale. Le indagini le fa la Procura. Nicole Minetti, Meloni: «Mi fido di Nordio, escludo le dimissioni». Indagine riaperta, la procura: «Fatti gravissimi»ROMA Blinda il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Mi fido di lui, escludo le dimissioni». Sospende il giudizio sulla grazia del Quirinale a Nicole Minetti ma si ... ilgazzettino.it Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: 'Manca qualcosa ma è il pg che indaga'La difesa dell'operato di Carlo Nordio è esplicita: Mi fido di lui, e ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro. Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell'iter di grazia a Nicole ... ansa.it