La procura di Milano ha deciso di affidare le indagini all’Interpol grazie a una richiesta di Grazia Minetti, anche se un possibile cambio di parere resta in forse. Nel frattempo, il governo ha confermato la fiducia nel ministro della Giustizia, con la premier che ha espresso pieno appoggio. Nel primo pomeriggio, l’auto ufficiale del ministro è stata avvistata a Palazzo Chigi, alimentando le speculazioni sulle sue future decisioni.

Quando ieri di primo pomeriggio l’auto blu del ministro Carlo Nordio è stata avvistata a Palazzo Chigi, in molti si erano detti che il momento delle dimissioni per il Guardasigilli fosse alla fine arrivato. Perché, ok sottrarsi grazie al voto del Parlamento alla disastrosa gestione – tra una versione e l’altra – del caso Almasri; va bene perdere rovinosamente un referendum già dato per vinto. Ma vedersi recapitare dal presidente della Repubblica una lettera pubblica con cui si chiedono immediate verifiche – che si sarebbero dovute fare prima – sulla grazia concessa all’ex favorita di Silvio Berlusconi, l’igienista dentale Nicole Minetti, sembrava l’ultima stazione del lungo Calvario che ha contrassegnato il suo mandato ministeriale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Grazia a Minetti, la procura di Milano affida le indagini all’Interpol: “Il parere potrebbe cambiare”. Intanto la premier blinda Nordio: “Mi fido di lui”

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