Grazia a Minetti Meloni difende Nordio | Mi fido escludo le sue dimissioni Le indagini le fa la magistratura non il ministero

Giorgia Meloni ha espresso fiducia nel ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affermando di escludere le sue dimissioni. La premier ha precisato che le indagini in corso sono di competenza della magistratura e non del ministero. La posizione di Meloni arriva dopo le recenti polemiche legate alle vicende giudiziarie e alle dichiarazioni del ministro, che sono state oggetto di discussioni pubbliche e di commenti politici.

Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti, per il momento non gli chiederà di fare un passo indietro: “ Escludo le sue dimissioni “, ha detto rispondendo in conferenza stampa dopo il Cdm alle domande de il Fatto quotidiano. “Ho parlato con il ministro ieri al telefono, quando è uscita questa lettera del Quirinale, per chiedere che cosa fosse accaduto, mi sono messa nelle ultime ore a ricostruire come funziona questo iter e vi ho detto quello che emerge”. Nelle scorse ore infatti, il Colle ha chiesto al Guardasigilli ulteriori verifiche dopo che da più di due settimane il Fatto quotidiano racconta tutte le incongruenze e contraddizioni del processo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero” Notizie correlate Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni”Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti,... Grazia a Minetti e i dubbi del Quirinale, Nordio avvia verifiche ma le opposizioni attaccano: “Dimissioni”Sulla grazia a Nicole Minetti il ministero della Giustizia conta di rispondere il più rapidamente possibile ai dubbi sollevati dal Quirinale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bufera su Nordio per la grazia a Minetti, la telefonata con Meloni: Ho rispettato la legge; Grazia a Minetti, Matteo Renzi: Non abbiamo più un governo; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'. Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: Mi fido, escludo le sue dimissioniLa Premier conferma la fiducia nel Ministro della Giustizia nonostante le polemiche sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale ... ilfattoquotidiano.it Sky tg24. . La grazia a Nicole Minetti continua a essere un caso. La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagin - facebook.com facebook Il presunto scandalo sulla grazia a Minetti è nato dall'inchiesta di un solo giornale, che solleva dubbi di irregolarità. Nonostante la lettera piccata del Quirinale a Nordio, la verità è una: la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, mica a Babbo Nat x.com