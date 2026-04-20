La megattera Timmy si allontana a sorpresa dalla costa ma non è ancora fuori pericolo | si era arenata nel Mar Baltico

Una megattera chiamata Timmy si è allontanata improvvisamente dalla costa del Baltico, dopo settimane di spiaggiamenti nella stessa area. Ora si trova nuovamente in mare aperto, ma le condizioni di salute rimangono gravi e le possibilità di salvezza sono considerate scarse. La balena aveva attirato l’attenzione di esperti e soccorritori durante il periodo di spiaggiamento.

La megattera Timmy ha lasciato a sorpresa la costa del Baltico dopo settimane di spiaggiamenti. È di nuovo in mare aperto, ma le sue condizioni restano critiche e speranze di sopravvivenza molto basse.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incredibile ritorno alla vita nel Baltico: Timmy, la megattera arenata e data per morta, resiste e potrebbe essere salvataUn catamarano speciale potrebbe essere l’ultima speranza per Timmy, la megattera arenata da giorni nel Mar Baltico vicino all’isola di Poel, in... Pompa aspira sabbia e cuscini d’aria per salvare Timmy, via alla mega operazione per liberare la megattera arenata nel BalticoBerlino, 17 aprile 2026 – Sale l’ottimismo per il salvataggio di Timmy, la megattera arenata da circa due settimane al largo dell’isola tedesca di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Balena intrappolata nel Mar Baltico: un multimilionario tedesco vuole finanziare il suo salvataggio; Un’ultima speranza per la megattera Timmy; Balena Timmy: via libera all'ultimo tentativo di salvataggio con cuscino d'aria; Timmy, la balena arenata nel Baltico si libera dal banco di sabbia: ma il destino resta incerto. Germania, la megattera Timmy è finalmente liberaÈ finalmente libera la megattera Timmy, rimasta spiaggiata circa tre settimane fa al largo dell'isola di Poel, nella baia di Wismar, in Germania. La balena è ... lapresse.it Pompa per aspirare la sabbia e cuscini d’aria per salvare Timmy, via alla mega operazione per liberare la megattera arenata nel BalticoIl cetaceo, lungo circa 12 metri e del peso di oltre 10 tonnellate, ha commosso la comunità tedesca, da giorni in apprensione per la sua sorte. La missione per il recupero, finanziata da due imprendit ... quotidiano.net Al largo della costa tedesca del Mar Baltico continua l’operazione per tentare di salvare la megattera spiaggiata da tre settimane. I soccorritori proteggono l’esemplare, ribattezzato Timmy, con coperte bagnate mentre un escavatore scava un canale artificiale p - facebook.com facebook #Germania "Timmy non deve morire", è il grido nella speranza che la megattera incagliata da due settimane nelle acque basse del Mar Baltico venga salvata. Dibattito politico sulle responsabilità, raccolte fondi (anche finte), dirette tv ma il cetaceo da 12 mt x.com