Viterbo divisa in due dalla fibra | la mappa della velocità di internet quartiere per quartiere

A Viterbo, la connessione a internet varia molto da zona a zona. La causa risiede nelle differenze di infrastruttura tra i quartieri, che portano a velocità molto diverse. Alcuni quartieri raggiungono prestazioni elevate, mentre altri affrontano problemi di connessione. La mappa aggiornata mostra come alcune aree siano ancora indietro, con velocità che non soddisfano le esigenze quotidiane. La distribuzione delle reti evidenzia un divario evidente tra le zone della città.

Il divario digitale spacca la città, tra chi naviga alla massima potenza e chi deve accontentarsi di connessioni instabili a pochi passi dal centro Una città, due velocità. La mappatura della connettività a Viterbo rivela un divario profondo tra i quartieri, trasformando l'accesso a internet in una lotteria basata sull'indirizzo di residenza. Se da un lato la fibra ottica di ultima generazione ha raggiunto gran parte delle zone residenziali moderne, dall'altro restano zone d'ombra dove lo smart working e lo streaming sono ancora un miraggio. I dati sulle infrastrutture confermano che la distanza dalle centraline e i vincoli strutturali del centro storico restano i principali ostacoli per una copertura uniforme in tutto il capoluogo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Cantieri per il potenziamento di internet a Viterbo: fibra e velocità fino a un gigaA Viterbo, il Comune ha approvato un piano per migliorare la rete internet, portando la fibra ottica ultraveloce in tutta la città.

