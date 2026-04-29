La manifestazione Assaggi di primavera con 48 tesori d’arte | Tutti da scoprire

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse località della Lombardia, tra Monza e Brianza, Milano, Lecco e Como, si svolge una manifestazione che coinvolge 48 siti culturali. Durante l’evento, ville storiche e dimore di pregio saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare luoghi di interesse artistico e architettonico. L’iniziativa coinvolge 35 comuni ed è dedicata alla scoperta di tesori che rappresentano il patrimonio locale.

Ben 48 luoghi culturali, tra ville di delizia e dimore storiche, apriranno le proprie porte in 35 comuni di quattro territori lombardi: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como. Questa in cifre la 24esima edizione di Ville Aperte in Brianza, la manifestazione che ogni anno invita il pubblico a scoprire e riscoprire ville di delizia, dimore storiche e luoghi d’arte del territorio, trasformandoli in spazi vivi di narrazione e incontro. Non a caso lo slogan i questa edizione, “Storie che restano“, mette al centro il valore del racconto: ogni luogo custodisce memorie, personaggi e vicende che attraversano il tempo. Un patrimonio non solo da visitare quindi, ma da ascoltare, capace di creare connessioni tra passato e presente e di rendere l’esperienza culturale accessibile, coinvolgente e condivisa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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