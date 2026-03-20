Primavera sole e voglia di stare fuori | Giornate Fai 5 tesori all' aperto da scoprire

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera e le giornate che si allungano, le Giornate FAI offrono l’opportunità di scoprire cinque tesori all’aperto a Firenze. Il calendario prevede visite guidate e aperture straordinarie di luoghi storici che normalmente sono chiusi al pubblico. La manifestazione si svolge nei prossimi giorni, coinvolgendo volontari e appassionati di patrimonio culturale.

Firenze, 20 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera e le giornate che si allungano, cresce la voglia di stare all’aria aperta e riscoprire il territorio con occhi nuovi. Complice anche il bel tempo previsto, le Giornate Fai di Primavera – sabato 21 e domenica 22 marzo – rappresentano l’occasione perfetta per concedersi una pausa tra natura e gioielli del territorio. Si tratta di un appuntamento (come per le Giornate Fai d’Autunno) dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico con visite a contributo libero e sono lo strumento con cui il Fondo per l’Ambiente Italiano Fai esercita dal 1975 la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela dei quel patrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Primavera, sole e voglia di stare fuori: Giornate Fai, 5 tesori (all'aperto) da scoprire

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