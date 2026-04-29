La mancata raccolta firme per le liste di Sud chiama Nord Scurria chiede il sequestro del parere regionale

Da messinatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lista di Sud chiama Nord non ha raccolto le firme necessarie per la presentazione e la questione ha portato alla richiesta di sequestro del parere regionale. Il candidato Federico Basile ha presentato le liste senza le firme richieste, e nonostante una richiesta formale al Prefetto di Messina, non è ancora stato trasmesso o acquisito il parere dell’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana riguardo a questa situazione.

“Nonostante formale richiesta al Prefetto di Messina ancora non risulta trasmesso o acquisito il parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana relativo alla presentazione senza firme delle liste a sostegno del candidato Federico Basile. Il Dirigente generale che ha chiesto il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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