La mancata raccolta firme per le liste di Sud chiama Nord Scurria chiede il sequestro del parere regionale
La lista di Sud chiama Nord non ha raccolto le firme necessarie per la presentazione e la questione ha portato alla richiesta di sequestro del parere regionale. Il candidato Federico Basile ha presentato le liste senza le firme richieste, e nonostante una richiesta formale al Prefetto di Messina, non è ancora stato trasmesso o acquisito il parere dell’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana riguardo a questa situazione.
“Nonostante formale richiesta al Prefetto di Messina ancora non risulta trasmesso o acquisito il parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana relativo alla presentazione senza firme delle liste a sostegno del candidato Federico Basile. Il Dirigente generale che ha chiesto il.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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