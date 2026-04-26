La diffida alle liste di Sud chiama Nord Lo Giudice | Scurria è un Giuda 4.0 e farebbe bene a ritirare la candidatura

Il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord ha commentato le recenti tensioni sollevate dal candidato Marcello Scurria, definendolo un “Giuda 4.0” e invitandolo a ritirare la candidatura. La questione riguarda una diffida rivolta alle liste del movimento nel contesto delle discussioni politiche in corso. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle dinamiche interne ai candidati e alle forze politiche coinvolte.

Il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, Danilo Lo Giudice, interviene sulle continue polemiche alimentate dal candidato Marcello Scurria.“Mister querela” continua a utilizzare diffide, esposti e minacce come arma politica, ma i fatti, puntualmente, lo hanno smentito: ogni iniziativa messa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Le liste di Sud chiama Nord senza firme, Scurria: "Li aiuteremo perché vogliamo elezioni regolari"“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna... Giorni frenetici per i consiglieri comunali, Cantello verso le liste di Sud chiama NordSono giorni decisamente frenetici per molti consiglieri comunali che intendono ricandidarsi alle amministrative 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Messina, la battaglia delle liste: Scurria diffida la Commissione Elettorale e attacca il vantaggio concorrenziale di Basile; Scurria: 14 su 15 liste di De Luca vanno escluse dalle elezioni a Messina; Scurria: Si escludano 14 liste di ScN. Basile: Questo è procurato allarme; Giallo sulle lista di Scn, le tre delibere dell'assessorato ingenerano confusione. Ecco cosa c'è scritto, spiegato bene. Scurria: «Si escludano 14 liste di ScN». Basile: «Questo è procurato allarme»Il candidato del Centrodestra chiede alla Commissione elettorale di verificare il nodo della mancata raccolte firme da parte di Sud chiama Nord: «Pronto a ricorsi». L’ex sindaco: «La Regione ha già ri ... messina.gazzettadelsud.it Scurria: 14 su 15 liste di De Luca vanno escluse dalle elezioni a MessinaDiffida del candidato del centrodestra. Solo una lista di Sud chiama Nord dovrebbe essere esentata dalle firme. Basile: Procurato allarme. C'è un parere dell'assessorato regionale da Tempostretto. msn.com MEDIO ORIENTE | Israele colpisce il sud del Libano, Netanyahu: 'Hezbollah sta distruggendo il cessate il fuoco' - LIVEBLOG #ANSA - facebook.com facebook Dalla Chiesa altri aiuti per la popolazione del sud del Libano L’iniziativa portata avanti dal nunzio, arcivescovo Paolo Borgia di Guglielmo Gallone x.com