Mobilità 2026 | si può passare da un grado all’altro su posto sostegno senza abilitazione materia Il Punto di Giuseppe Semeraro

Durante una diretta, Giuseppe Semeraro ha aggiornato sulla mobilità del personale docente, concentrandosi sui cambiamenti riguardanti il passaggio tra gradi su posto di sostegno senza bisogno di abilitazione nella materia, oltre a discutere di vincoli, deroghe e documentazione richiesta. Sono state illustrate le principali novità introdotte dal nuovo contratto e le procedure da seguire.

Nel corso della diretta di ieri, Giuseppe Semeraro ha fatto il punto sulla mobilità del personale docente, soffermandosi soprattutto su vincoli, deroghe, documentazione da allegare e novità introdotte dal nuovo contratto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Prima fascia GPS sostegno: quanti punti vale l’abilitazione su materia. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro... GPS 2026: ci si può inserire con riserva per abilitazione in corso, ma nessun punteggio su sostegno. Pillole di Question TimeNel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata esaminata una... Tutti gli aggiornamenti su Mobilità 2026 si può passare da un... Discussioni sull' argomento Mobilità docenti 2026, vincoli, deroghe e allegati: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Semeraro; Riordino degli istituti tecnici: lettera al Ministro. Presentato un emendamento per ottenere il rinvio della riforma; Puglia terza per mobilità sanitaria, Ugl Salute lancia allarme: Sconfitta per sistema regionale; Fiera Didacta Firenze 2026, le interviste della Tecnica della Scuola del primo giorno. Valditara e l'importanza della musica in classe. Milano Cortina 2026, Gruppo FS: le dichiarazioni di Giuseppe InchingoloGruppo FS, le parole di Giuseppe Inchingolo sull’impegno del Gruppo come Mobility Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 Per Milano Cortina 2026 come Gruppo FS ... affaritaliani.it PRESENTAZIONE LIBRO La Libreria Giunti al Punto di Caserta è lieta di invitarti alla presentazione del libro: “Ombre e sabbia” di Giuseppe Buompane Venerdì 20 Marzo 2026 Ore 18:00 Libreria Giunti al Punto – Caserta A dialogare con l’autore - facebook.com facebook