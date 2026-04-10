Mobilità ATA 2026 trasferimento anche senza residenza | Sì ma senza ricongiungimento niente punteggio

Fino al 13 aprile è possibile presentare le domande di mobilità per il personale ATA attraverso la piattaforma Polis del Ministero dell’Istruzione. Tra le novità, si può chiedere il trasferimento anche senza residenza nella provincia di destinazione. Tuttavia, senza il ricongiungimento, non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo. La procedura riguarda tutte le figure del personale ATA interessate a cambiare sede di lavoro per l’anno scolastico 2026.

Sono aperte fino al 13 aprile le domande di mobilità del personale ATA, da presentare tramite la piattaforma Polis – Istanze online del Ministero dell’Istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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