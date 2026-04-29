Mary MacLeod, madre di Donald Trump, nacque sull’isola di Lewis, nelle Ebridi scozzesi, e a diciannove anni si trasferì a New York nel 1930. Aveva origini scozzesi e seguiva da vicino la Royal Family. Tra i membri della famiglia reale, nutriva una passione particolare per uno in particolare. La sua vita fu caratterizzata da questo trasferimento e dall’interesse per la famiglia reale britannica.

M ary MacLeod aveva diciannove anni quando lasciò l’isola di Lewis, nelle Ebridi scozzesi, e sbarcò a New York nel 1930. Portava con sé poco: la voglia di lavorare, un accento che non avrebbe mai perso del tutto, e un affetto viscerale per la monarchia britannica. Quell’affetto, suo figlio Donald Trump lo ha rivelato martedì alla Casa Bianca, durante la visita dei reali inglesi negli Stati Uniti. «Ricordo mia madre dire molto chiaramente: “Carlo, guarda il giovane Carlo, è così carino”. Mia madre aveva una cotta per Carlo. Ci credete?». Re Carlo III ha sorriso, con quella compostezza leggermente imbarazzata che solo i Windsor sanno esibire in pubblico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La madre di Donald Trump era di origini scozzesi e seguiva con attenzione la Royal Family. Ma per un membro in particolare aveva una passione sconfinata

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