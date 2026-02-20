Il clamoroso arresto di un membro della royal family britannica non ha precedenti Ma altri Windsor hanno avuto guai con la giustizia prima di lui
L’arresto dell’ex principe Andrea, membro della royal family britannica, ha scosso l’intera monarchia. La polizia ha fermato l’ex duca di York dopo una lunga indagine su accuse di abuso sessuale, portando alla luce un’ombra che si trascina da anni. Questa vicenda si aggiunge a una serie di problemi giudiziari che hanno coinvolto altri Windsor in passato. La notizia ha alimentato speculazioni su come questa crisi influenzerà il futuro della famiglia reale britannica, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
La clamorosa notizia dell’ arresto dell’ex principe Andrea sta terremotando la royal family. Nonostante fosse chiaro che la vicenda di abusi che riguardava il terzogenito della regina Elisabetta non si sarebbe conclusa con l’accordo che l’uomo aveva siglato con la sua principale accusatrice, Virginia Giuffre. Il fratello di re Carlo è stata la prima testa coronata a finire dietro le sbarre per via del legame con Jeffrey Epstein. Prelevato dalla polizia il 19 febbraio – ironia della sorte, giorno del suo 66mo compleanno – Andrea è rimasto 12 ore in custodia cautelare, prima di essere rilasciato. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti discussi: Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: Nessuno è al di sopra della legge (di A. Marrocco); Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l'arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autorità; I legami con Epstein hanno distrutto la reputazione dell'ex principe Andrea; Dall'ex principe Andrea alla Norvegia. Lo scandalo Epstein ora fa tremare l'élite mondiale.
No comment. Carlo III scarica il fratello Andrea ma non risponde sull’arrestoPer le strade, l'arresto di Andrea è stato accolto positivamente da più d'uno, come un segno di imparzialità della giustizia britannica ... blitzquotidiano.it
Re Carlo in pubblico dopo l'arresto di Andrea. Va alla London Fashion Week, ma alle domande sul fratello: No commentIl sovrano ha partecipato alla London Fashion Week. Lo scandalo dell’ex principe non ha fermato l’agenda della famiglia reale: la principessa Anna ha visitato una una prigione di Leeds ... quotidiano.net
L'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, il fratello di re Carlo III, è lo sviluppo più clamoroso di uno scandalo iniziato nel 2019 e che aveva portato a un suo allontanamento dalla famiglia reale - facebook.com facebook
Clamoroso! Arrestato l’ex principe Andrea #Windsor. Un regalo da poco, nel giorno del suo 66esimo compleanno #EpsteinFiles #EpsteinFiles2026 x.com