L’arresto dell’ex principe Andrea, membro della royal family britannica, ha scosso l’intera monarchia. La polizia ha fermato l’ex duca di York dopo una lunga indagine su accuse di abuso sessuale, portando alla luce un’ombra che si trascina da anni. Questa vicenda si aggiunge a una serie di problemi giudiziari che hanno coinvolto altri Windsor in passato. La notizia ha alimentato speculazioni su come questa crisi influenzerà il futuro della famiglia reale britannica, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

La clamorosa notizia dell’ arresto dell’ex principe Andrea sta terremotando la royal family. Nonostante fosse chiaro che la vicenda di abusi che riguardava il terzogenito della regina Elisabetta non si sarebbe conclusa con l’accordo che l’uomo aveva siglato con la sua principale accusatrice, Virginia Giuffre. Il fratello di re Carlo è stata la prima testa coronata a finire dietro le sbarre per via del legame con Jeffrey Epstein. Prelevato dalla polizia il 19 febbraio – ironia della sorte, giorno del suo 66mo compleanno – Andrea è rimasto 12 ore in custodia cautelare, prima di essere rilasciato. 🔗 Leggi su Amica.it

Il clamoroso arresto di un membro della royal family britannica non ha precedenti. Ma altri Windsor hanno avuto guai con la giustizia prima di lui

