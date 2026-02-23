L' attenzione è sullo scandalo che ha coinvolto la Royal family ma la principessa costringe tutti a guardare il suo vestito

La principessa ha attirato l’attenzione con il suo vestito mentre partecipava ai Bafta 2026, causando una discussione tra gli spettatori. La sua scelta di abbigliamento ha scatenato reazioni sui social e nei media, trasformando l’evento in un momento di attenzione non solo per il premio, ma anche per il suo stile. Molti hanno commentato la sua presenza come una mossa strategica, mentre il pubblico si concentra ora sull’effetto che ha avuto sulla serata.

L'attesa per il ritorno di Kate Middleton ai Bafta 2026 non è andata delusa, ma ha assunto i contorni di una vera operazione di diplomazia estetica. La principessa del Galles è tornata a solcare il tappeto rosso degli "Oscar inglesi" dopo tre anni di assenza, apparendo al fianco di un principe William impeccabile in blazer di velluto. Non è stata solo una sfilata, ma una dimostrazione di forza in uno dei momenti più bui per la Corona, travolta dallo scandalo senza precedenti dell'arresto del principe Andrea. In questo scenario di crisi, la presenza della coppia è servita a blindare l'immagine della monarchia, trasformando il red carpet in un palcoscenico di stabilità istituzionale.

È a tutti gli effetti un membro della Royal family britannica, ma la nipote di re Carlo ha deciso di vivere una vita da "commoner"Pur appartenendo alla Royal family britannica, la nipote di re Carlo ha scelto di vivere come una comune.

Tra la scomparsa della principessa Irene e la tragedia dei treni deragliati in Andalusia, il dolore della royal family di Spagna.

