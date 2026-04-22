cosa ci dicono i casi di manus ai e miromind sulla strategia ia della cina

Recentemente, sono emersi due casi che coinvolgono le aziende tecnologiche cinesi, Manus AI e MiroMind, offrendo uno sguardo sulla direzione seguita dal paese nel settore dell'intelligenza artificiale. Entrambe le aziende hanno affrontato questioni legali che riguardano le loro attività e le rispettive strategie di sviluppo. Questi episodi mostrano come le autorità cinesi abbiano adottato un approccio uniforme nel regolamentare le aziende di tecnologia avanzata.

Quel che vale per uno, deve valere per tutti. È un po’ questo il messaggio che la Cina fa filtrare alle sue aziende tecnologiche. Soprattutto quelle che sono nate da poco, ma che promettono di diventare presto grandi. La vicenda che accomuna le due società di intelligenza artificiale, MiroMind e Manus AI – quest’ultima in trattative con Meta per la sua acquisizione (valore dell’operazione: 2 miliardi di dollari), ma Pechino ha aperto un’indagine -, deve servire come monito. Ai dirigenti di Manus Xiao Hong e Yichao Ji è stato impedito di lasciare il paese e lo stesso potrebbe accadere a chiunque abbia in mente di trasferire tecnologia in Occidente.🔗 Leggi su Formiche.net

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