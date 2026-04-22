Cina blocca i vertici AI | Manus AI sotto indagine per frenare Meta

Le autorità cinesi hanno avviato indagini e restrizioni sui vertici di alcune startup tecnologiche, tra cui Manus AI, con l’obiettivo di limitare il trasferimento di proprietà intellettuale verso l’Occidente. Le misure riguardano specificamente le persone al vertice delle aziende coinvolte e sono state adottate per controllare i movimenti dei dirigenti. La decisione fa seguito a un intervento regolamentare nel settore dell’intelligenza artificiale.

Le autorità di Pechino hanno avviato una serie di indagini e restrizioni sui movimenti dei vertici di alcune startup tecnologiche emergenti, tra cui Manus AI, per prevenire il trasferimento incontrollato di proprietà intellettuale verso l’Occidente. La decisione colpisce direttamente le strategie di espansione internazionale delle aziende di intelligenza artificiale cinesi, che si trovano a dover bilanciare la ricerca di capitali globali con la necessità di mantenere un legame strutturale con la madrepatria. Il caso Manus AI e i vincoli ai dirigenti Xiao Hong e Yichao Ji. Al centro della recente tensione regolatoria si trova la trattativa per l’acquisizione di Manus AI da parte di Meta, un’operazione che raggiungerebbe un valore di 2 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina blocca i vertici AI: Manus AI sotto indagine per frenare Meta Notizie correlate Guerra AI: Pechino blocca Meta e mette sotto chiave Manus AILe autorità di Pechino hanno bloccato il processo di acquisizione della startup Manus AI da parte del colosso tecnologico Meta, estendendo la misura... Leggi anche: Cosa ci dicono i casi di Manus AI e MiroMind sulla strategia IA della Cina