La cena di Stato per il re e la regina ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo. Tra loro ci sono figure note nel mondo della tecnologia, dello sport e degli affari, tra cui un dirigente di una nota azienda tecnologica, un campione di golf e un imprenditore con la sua compagna. La lista include personalità provenienti da settori diversi, tutte invitate a condividere la serata ufficiale.

Ecco chi figurava nella lista: • Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e la signora Melania Trump • Sua Maestà re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Sua Maestà la regina Camilla • Il Right Honourable Sir Clive Alderton, segretario privato principale delle Loro Maestà • Il giudice Samuel Alito della Corte Suprema degli Stati Uniti e la signora Martha-Ann Alito • Il signor Tobyn Andreae, direttore della comunicazione della Casa Reale • Il signor Marc Andreessen e la signora Laura Arrillaga-Andreessen • Il signor Bret Baier e la signora Amy Baier • L’onorevole John Barrasso, senatore degli Stati Uniti per...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La lista degli invitati alla cena di Stato per re Carlo e la regina Camilla

US & UK Mark 250 Years: King Charles Surprises Trump with WWII Submarine Relic! (HMS Trump)

Notizie correlate

Stati Uniti, l’arrivo di Re Carlo e la regina Camilla per una visita di StatoRe Carlo e la regina Camilla sono atterrati alla Joint Base Andrews, nel Maryland.

Re Carlo III e la regina Camilla alla messa di Pasqua a WindsorRe Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato domenica a una funzione pasquale a Windsor.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il nuovo consiglio direttivo di Medicina Democratica; Il matrimonio VIP dell'anno 2026 si farà a Palermo?; Dua Lipa ha scelto Palermo per le nozze con Callum Turner; Ecco dove si terranno le nozze di Dua Lipa e Callum Turner.

La lista degli invitati alla cena di Stato per re Carlo e la regina CamillaDa Tim Cook a Rory McIlroy, fino a Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos: ecco chi è stato invitato alla cena di Stato di martedì sera a Washington ... vanityfair.it

La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio - facebook.com facebook

Diddi non ha dubbi: "Italiano al posto di Allegri Sarebbe stato esonerato a novembre" x.com