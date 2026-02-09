Il numero di sbarchi di migranti in Italia è diminuito del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il governo Meloni ha messo in campo azioni concrete, svuotando i porti dai gommoni e salvando vite umane. Nel frattempo, le opposizioni continuano a parlare senza proporre soluzioni reali, mentre le forze dell’ordine colpiscono i traffici dei trafficanti. La stretta sui flussi migratori si fa sentire sui numeri, non sui discorsi.

Mentre la sinistra si perde in chiacchiere ideologiche e veti sulla memoria, il governo Meloni risponde con la forza dei numeri e del pragmatismo. I dati del Viminale aggiornati al 9 febbraio 2026 non lasciano spazio a interpretazioni: gli sbarchi sono crollati del 56,38% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da inizio anno sono giunti sulle nostre coste 1.813 migranti, a fronte degli oltre 4.100 del 2025. Un dimezzamento netto che certifica il successo della linea del governo contro i trafficanti di uomini. Migranti, Viminale: crollo degli sbarchi a -56% rispetto al 2025. 1.813 arrivi da inizio anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, altro che chiacchiere: meno 56% di sbarchi rispetto al 2025. Il governo svuota i gommoni, salva vite, stronca i trafficanti

Nel mese di gennaio, sono sbarcati in Italia 1813 migranti via mare, più della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

