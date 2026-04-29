Lo scorso 25 aprile, in molte piazze italiane, si sono verificate manifestazioni pubbliche che hanno coinvolto diverse forze e gruppi. Le immagini e i fatti registrati durante questa giornata hanno suscitato molteplici domande sulla presenza di comportamenti violenti e sulla loro gestione. Nonostante le normative esistenti, come la legge Mancino, non sono stati sempre applicati gli strumenti previsti per contrastare le tensioni e le azioni di protesta.

Le scene a cui abbiamo assistito nelle piazze italiane lo scorso 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, sollevano numerosi interrogativi sullo stato di salute della nostra società. Epiteti come «saponette» e «nazisti» rivolti contro la Brigata ebraica non sono solamente l'ennesima offesa mista al tentativo di confondere la vittima di ieri con il carnefice di oggi, bensì la fotografia di un cratere morale in cui l'antisemitismo non ha più nemmeno bisogno di celarsi perché coperto e giustificato dall'ostilità verso Israele. È in questo contesto che la mera solidarietà risulta insufficiente e anzi spinge a interrogarsi sul mancato utilizzo degli strumenti legislativi preposti a contrastare l'intolleranza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Liberazione della violenza e legge Mancino inapplicata

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