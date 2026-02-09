Avellino l' incontro sulla riforma della legge contro la violenza sulle donne

Venerdì 13 febbraio, ad Avellino, si terrà un incontro pubblico dedicato alla riforma della legge contro la violenza sulle donne. L’appuntamento si svolgerà nella città irpina e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni. L’obiettivo è discutere le modifiche alla normativa e trovare soluzioni pratiche per tutelare meglio le donne vittime di violenza.

Avellino ospiterà venerdì 13 febbraio 2026 un incontro pubblico dedicato alla riforma della legge contro la violenza sulle donne. L'appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso Avellino Scalo, in via F. Tedesco 646, nel quartiere Rione Ferrovia.Titolo e obiettiviL'iniziativa, dal titolo "Ti.

