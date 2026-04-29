La legge sul contrasto all’antisemitismo di Zelensky non rende Ucraina e Israele alleati

Recentemente, il presidente ucraino ha accusato Israele di aver importato grano proveniente dall’Est russo, territorio sotto occupazione militare. La dichiarazione ha attirato molta attenzione, considerando le tensioni tra i due paesi e le implicazioni legate alle sanzioni e alle relazioni diplomatiche. Questa presa di posizione ha provocato reazioni e ha acceso un dibattito sulle conseguenze di questa disputa nel quadro delle alleanze internazionali.

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore il netto e duro attacco con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha colpito Israele dopo la notizia di presunte spedizioni di grano russo prodotto nell’Est del Paese occupato dalle truppe di Mosca verso lo Stato Ebraico. Zelensky è arrivato a minacciare sanzioni a Israele, ed è un cortocircuito visto che solo una decina di giorni prima che Haaretz rivelasse questi presunti traffici il presidente aveva firmato una legge che introduceva una delle più draconiane serie di pene per l’antisemitismo nel Paese da lui guidato, tanto dure da voler sembrare una captatio benevolentiae rivolta a Tel Aviv e al primo ministro Benjamin Netanyahu.🔗 Leggi su It.insideover.com

Notizie correlate

Ddl antisemitismo: l'antisemitismo come alibi per mettere fuori legge la critica di IsraeleE adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le...

Ddl antisemitismo: l'alibi per mettere fuori legge la critica di Israele e per favorire il trionfo del pensiero unicoE adesso è passato il famigerato DDL antisemitismo, in forza del quale si tenta di mettere vergognosamente la mordacchia a chiunque critichi le...