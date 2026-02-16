Lega Serie A compra il Fantacalcio affare da 40 milioni di euro | cosa cambia

La Lega Serie A ha deciso di acquistare Fantacalcio, facendo scattare un investimento da 40 milioni di euro, per rafforzare la propria presenza nel mondo digitale. La società ha annunciato che l’obiettivo è ampliare l’offerta di contenuti interattivi e coinvolgere ancora di più i tifosi, che già ogni anno partecipano numerosi alle fantasiose sfide online. Con questa mossa, la Lega punta a trasformare un semplice passatempo in un elemento chiave della sua strategia commerciale.

Dopo le prime voci, è giunto il via libera: la Lega Serie A è pronta a comprare Fantacalcio. Quello che per tantissimi italiani è un gioco, rappresenta in realtà un vero e proprio asset strategico. Un progetto che coinvolge milioni di utenti ogni anno e vanta fatturati in evidente crescita. La Lega ha intenzione di diversificare i ricavi, puntando dritto al cuore del coinvolgimento dei tifosi. Nella giornata di lunedì 16 febbraio si è tenuta l'assemblea di Lega, presieduta da Ezio Maria Simonelli. In quest'occasione è stato dato l'ok ufficiale per la trattativa: obiettivo 51% di Quadronica.