Lega Serie A Fantacalcio | comprato il 51% affare monstre da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo business
La Lega Serie A Fantacalcio ha acquistato il 51% delle azioni, portando a casa un affare da 40 milioni di euro, dopo mesi di trattative intense. La mossa permette al gioco di consolidare il suo ruolo nel mondo del calcio italiano, coinvolgendo milioni di appassionati. In particolare, questa operazione apre nuove strade per migliorare le piattaforme digitali e aumentare l’interattività tra i tifosi.
La Lega Serie A sta pianificando un’operazione da circa 40 milioni di euro per acquisire il controllo del Fantacalcio.
