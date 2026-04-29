La grazia alla Minetti l’ha voluta il Quirinale

Il Quirinale ha deciso di concedere la grazia alla Minetti, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Procura generale della Corte d’Appello di Milano. La pratica è stata approvata rapidamente, in tempi molto stretti. A differenza di altre notizie circolate, questa decisione è stata presa direttamente dal Colle, senza coinvolgimenti di altri soggetti o presunti tentativi di raggiro da parte di figure politiche o giudiziarie.

Altro che presidente raggirato da Nordio. È stato proprio il Colle a promuovere la pratica e ad approvarla a tempo di record dopo il parere più che favorevole della Procura generale della Corte d’Appello di Milano. Ecco tutti i documenti e le date della strana vicenda. Sergio Mattarella non ce la racconta giusta. Sulla grazia a Nicole Minetti, il capo dello Stato ci vuole far credere di non avere alcuna responsabilità, se non quella di aver sottoscritto un atto di clemenza che altri, in malafede o per negligenza, gli hanno sottoposto. Cioè, il presidente della Repubblica sarebbe stato tratto in inganno da qualcuno dentro al ministero della Giustizia, che gli avrebbe portato la pratica riguardante l’ex consigliere regionale lombardo di Forza Italia, nascondendo o ignorando alcuni aspetti della vita dell’igienista dentale.🔗 Leggi su Laverita.info

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