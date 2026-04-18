Domani si svolge l’ottava edizione della Granfondo ’I Poggi di Maremma’, una corsa amatoriale su strada che si svolge a Castiglione della Pescaia. La manifestazione prevede due tracciati di 137 e 85 chilometri, più una cicloturistica. Quasi 600 iscritti hanno confermato la loro partecipazione e tra i concorrenti ci sono anche alcuni nomi noti del settore. L’evento raggiunge il tutto esaurito, attirando atleti da diverse regioni.

La Granfondo ’I Poggi di Maremma’ verso il tutto esaurito. Numeri clamorosi per l’ottava edizione della corsa classica amatoriale su strada che domani porterà concorrenti di svariate regioni a Castiglione della Pescaia. Si punta apertamente al muro dei 600 partecipanti alla gara, tra cui anche ex professionisti che continuano ad amare la bicicletta anche dopo aver chiuso la loro carriera, come Max Lelli, sul podio al Giro d’Italia 1991, Massimo Codol e Stefano Casagrande, ma anche uno che professionista lo è adesso, il giovane Jacopo Colladon della ’Novo Nordisk’ che sarà al via fuori classifica per effettuare un valido test di allenamento. La gara è la terza prova del Circuito Volchem, partito a marzo con la Granfondo Unione Comuni Val Vibrata e che avrà altre tappe a Subiaco, Rionero in Vulture e L’Aquila.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ottava edizione della gara che prevede due tracciati: uno di 137 chilometri, l’altro di 85. c’e’ anche la ’cicloturistica’. Alla ’Granfondo’ quasi 600 iscritti. Ci sono anche Lelli, Codol e Casagrande

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