La ’Casa’ torna a ridere Bastelli | Restaurata e in versione inedita
La casa torna a ridere dopo i lavori di restauro, che l’hanno riportata a un aspetto inedito. Bastelli, responsabile del progetto, afferma che l’edificio è stato completamente sistemato e ora presenta dettagli originali mai visti prima. A marzo, le riprese di
Pupi Avati e il noir padano, un amore senza fine. Sono infatti annunciate per marzo le riprese di Gotico padano, la nuova serie Rai in cinque episodi girata nella laguna veneta, che vede il ritorno alla regia seriale di Pupi Avati. E mentre si attende una nuova immersione nell’inquietudine che il grande maestro bolognese è unico nel costruire, ecco che uno dei titoli cult – horror gotico, ma molto di più – di tutti i tempi del cinema italiano, La casa dalle finestre che ridono, uscirà presto in altissima definizione e in un cofanetto deluxe della CG Entertainment: sarà pieno di extra, sostenuto da un crowdfunding con deadline il 10 marzo che funge da vero teaser dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino
Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino, con proiezioni speciali in alcune sale di Roma e Milano, per celebrare il film che ha segnato la storia romantica degli anni ’90.
Per Natale torna al cinema "Mamma ho perso l'aereo" nella versione restaurata
