L’opera “Madama Butterfly” torna in scena al Teatrino, all’interno della Villa Reale. La rappresentazione è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente. La produzione, diretta da un’azienda teatrale riconosciuta, vede sul palco Hiroko Morita nel ruolo principale. La prima spettacolo si è conclusa con applausi e commenti positivi da parte della critica. La rappresentazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto il pubblico in modo diretto.

La ’prima’ è stata un successo assoluto. L’opera è tornata in Villa Reale e il teatro di corte completamente esaurito per “Il Flauto magico” di Mozart, il grande compositore austriaco che proprio a Monza aveva fatto le prove della primissima versione delle Nozze di Figaro, non poteva essere scelta più azzeccata. Ma adesso siamo già al secondo appuntamento di quello che promette di diventare un ciclo fisso all’ombra della Villa Reale, su idea della Arte&Cultura Villa Sormani in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco. Domani, per il ciclo la Grande opera, invenzione del conte e mecenate Alberto Uva, è previsto un titolo amatissimo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Grande opera torna al Teatrino. Hiroko Morita è ’Madama Butterfly’

Puccini’s Madama Butterfly: “Un bel dì” (Ailyn Pérez)

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