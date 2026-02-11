Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Cime tempestose con una Margot Robbie da Oscar
Da giovedì al cinema, torna l’appuntamento settimanale con un grande film. Questa volta tocca a “Cime Tempestose”, con Margot Robbie nel ruolo principale. La pellicola promette di catturare il pubblico fin dal primo fotogramma, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente. Il film sarà in sala per una settimana, invitando gli spettatori a immergersi completamente in quella storia senza distrazioni.
Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto.
Approfondimenti su Cime Tempestose
Cime tempestose, quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie
Quando il film “Cime tempestose” esce nelle sale, si parla di un’uscita attesa.
Margot Robbie, abito vittoriano e diamanti da 100 carati per Cime Tempestose. L’intesa con Jacob Elordi
Si avvicina il 13 febbraio, data di uscita del nuovo film ispirato a Cime Tempestose.
Ultime notizie su Cime Tempestose
Arriva in sala il 12 febbraio uno dei film più attesi della stagione cinematografica e che segna il ritorno come attrice e produttrice di Margot Robbie dopo la maternità e il successo di “Barbie”. Emerald Fennell dirige “Cime tempestose” in cui troviamo anche Jac - facebook.com facebook
