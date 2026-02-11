Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Cime tempestose con una Margot Robbie da Oscar

Da giovedì al cinema, torna l’appuntamento settimanale con un grande film. Questa volta tocca a “Cime Tempestose”, con Margot Robbie nel ruolo principale. La pellicola promette di catturare il pubblico fin dal primo fotogramma, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente. Il film sarà in sala per una settimana, invitando gli spettatori a immergersi completamente in quella storia senza distrazioni.

Approfondimenti su Cime Tempestose

Quando il film “Cime tempestose” esce nelle sale, si parla di un’uscita attesa.

Si avvicina il 13 febbraio, data di uscita del nuovo film ispirato a Cime Tempestose.

Arriva in sala il 12 febbraio uno dei film più attesi della stagione cinematografica e che segna il ritorno come attrice e produttrice di Margot Robbie dopo la maternità e il successo di “Barbie”. Emerald Fennell dirige “Cime tempestose” in cui troviamo anche Jac - facebook.com facebook

