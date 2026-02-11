Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Cime tempestose con una Margot Robbie da Oscar

Da quicomo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì al cinema, torna l’appuntamento settimanale con un grande film. Questa volta tocca a “Cime Tempestose”, con Margot Robbie nel ruolo principale. La pellicola promette di catturare il pubblico fin dal primo fotogramma, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente. Il film sarà in sala per una settimana, invitando gli spettatori a immergersi completamente in quella storia senza distrazioni.

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Cime Tempestose

Cime tempestose, quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie

Quando il film “Cime tempestose” esce nelle sale, si parla di un’uscita attesa.

Margot Robbie, abito vittoriano e diamanti da 100 carati per Cime Tempestose. L’intesa con Jacob Elordi

Si avvicina il 13 febbraio, data di uscita del nuovo film ispirato a Cime Tempestose.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: La gioia, da giovedì 12 febbraio al cinema; Film da vedere ora al Cinema: Ecco le novità dal 5 Febbraio e tutti quelli ancora in sala; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Cime tempestose con una Margot Robbie da Oscar; La Gioia: mercoledì 11 febbraio in anteprima al Cinema Romano di Torino.

da giovedì al cinemaLa gioia, da giovedì 12 febbraio al cinemaGioia, insegnante di francese solitaria, incontra Alessio, studente cinico. Nasce un legame proibito che la trasforma, ma lui ha altri piani. mymovies.it

da giovedì al cinemaPillion - Amore senza freni, da giovedì 12 febbraio al cinemaColin, timido e devoto, s'innamora del carismatico motociclista Ray, che lo vuole solo come sottomesso: quando Colin sogna una vera relazione, tutto si incrina. mymovies.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.