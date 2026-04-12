A Napoli si stanno preparando i mezzi e le persone per la partenza della seconda Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La missione coinvolge circa cento barche e migliaia di partecipanti provenienti da cinquanta Paesi diversi. La flottiglia si prepara a partire con l’obiettivo di raggiungere il territorio palestinese attraverso il mare. La partenza è prevista nelle prossime settimane.

Cento barche e migliaia di partecipanti da 50 Paesi per la seconda missione verso Gaza della Global Sumud Flotilla. E anche Napoli si prepara: al porto imbarcazioni ed equipaggi ultimano allestimenti e organizzazione. "Parte una nuova missione. Siamo consapevoli, prima come oggi, che la Palestina e Gaza non potremo salvarle con dieci, cento e nemmeno con mille barche. Ma quelle barche sono un simbolo del nostro impegno". È il messaggio lanciato in videocollegamento dal "Global Movement To Gaza". Questa volta, a bordo delle imbarcazioni della Flotilla ci saranno "molti medici e sanitari, oltre agli aiuti umanitari che è lo scopo vero della missione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, a Napoli i preparativi per la partenza della seconda Global Sumud Flotilla

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