Antonio Zappi decade da presidente dell'AIA il CONI ha respinto il ricorso Cosa succede adesso

Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di respingere il ricorso presentato da Antonio Zappi, presidente dell’Aia, contro l’inibizione di 13 mesi. Di conseguenza, Zappi decade dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La decisione del tribunale sportivo si basa sul rigetto del ricorso e conferma la sanzione inflitta in precedenza. Ora si attende l’eventuale decorso dei termini per ulteriori eventuali azioni.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi, presidente dell'Aia, contro l'inibizione di 13 mesi. Zappi decade così dalla carica di presidente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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