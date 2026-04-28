Inibizione Zappi respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop | non sarà più presidente dell’AIA

Il tribunale ha respinto il ricorso di Zappi, confermando la sua inibizione di 13 mesi. Di conseguenza, non ricoprirà più il ruolo di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La decisione sancisce la fine dell’incarico di Zappi alla guida dell’organizzazione. La vicenda riguarda le sanzioni disciplinari a suo carico e la loro conferma attraverso il giudizio legale.

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