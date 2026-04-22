Il governo ha deciso di espandere il sistema di ricompense per chi contribuisce al rimpatrio di stranieri senza diritto di soggiorno. La misura, già prevista per gli avvocati, ora include anche associazioni e organizzazioni internazionali. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sulle procedure di espulsione e rimpatrio, con l’obiettivo di accelerare i processi e coinvolgere più soggetti nel supporto alle attività di rimpatrio.

Il pagamento per chi favorisce il ritorno a casa dello straniero che non ha diritto a restare qui si estenderà, oltre che agli avvocati, ad associazioni e organizzazioni internazionali. Ma il principio resta: evitare di intasare i tribunali e smontare il business migratorio. Sapete perché a sinistra sostengono che il decreto per favorire l’assistenza legale nei rimpatri di clandestini sia gravissimo? Perché smonta il business dell’assistenza e fa sfiorire gli affari di un sistema che campa sull’immigrazione. Ricordate le parole di Salvatore Buzzi, il compagno che a Roma aveva dato vita a una cooperativa specializzata nell’accoglienza? «Gli stranieri sono meglio della droga, perché con loro si guadagna di più».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Meloni rimpatria Mattarella

RIMPATRI A 615€: Meloni Fermata Da Mattarella. Renzi E Calenda All'Attacco!

Notizie correlate

La Francia rimpatria l’oro custodito alla Fed e guadagna 13 miliardiLa grande cavalcata del prezzo dell’oro, arrestatasi solo con l’inizio della guerra in Medio Oriente, ha portato nuovamente all’attenzione dei...

Giustizia, Meloni (Pd): “Da Mattarella parole importanti, le minacce di Nordio e Meloni sono inaccettabili”Le parole di Mattarella dopo gli attacchi del governo nei confronti della magistratura sono un chiaro "invito ad abbassare i toni e riportare il...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Decreto Sicurezza bloccato da Mattarella, governo corre ai ripari con nuovo decreto; Dl sicurezza, Mattarella avverte: così non lo firmo; Rimpatri, no del Quirinale al premio. La norma andrà riscritta (o salterà); Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzione.

Meloni Risponde a Mattarella: Modifiche al Decreto Sicurezza, Ma la Norma Resta IntattaDopo l’altolà di Mattarella, Giorgia Meloni fa chiarezza sul destino del decreto sicurezza. La parte sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri ... quotidiano.net

Così non va: si apre il caso Mattarella-Meloni su sicurezza e remigrazioneScontro tra Quirinale e Governo Meloni con Sergio Mattarella che si è esposto in merito al dl sicurezza e la remigrazione. newsmondo.it

Vi spiego in parole semplici quello che oggi la Presidente Meloni ha definito “una norma di assoluto buon senso”, stiamo parlando dell’ennesimo pacchetto sicurezza. E stiamo parlando dell’articolo 30 bis che "ricompensa" i legali che favoriscono il rimpatrio d facebook

#Meloni: “Non si capisce perché possiamo assicurare il gratuito patrocinio, anche agli avvocati che assistono i migranti, ma non possiamo riconoscere un compenso all’avvocato che segue una pratica di rimpatrio volontario”. - Dura di comprendonio x.com