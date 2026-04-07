È stata avviata una campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare relativa alla remigrazione. La proposta ha generato reazioni e critiche da parte del Coordinamento 25 aprile, che ha espresso il proprio sdegno riguardo alla questione. La mobilitazione coinvolge cittadini e sostenitori che intendono promuovere l'adozione della legge attraverso la firma dei cittadini.

La raccolta firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare sulla “ remigrazione “, autorizzato in piazza della Vittoria a Lodi e avvenuta sabato alla vigilia di Pasqua ha scatenato una bufera di polemiche ed un’ondata di indignazione da parte delle forze civiche e delle associazioni locali, culminata in un duro comunicato del Coordinamento 25 Aprile. Il Coordinamento, che raggruppa diverse sigle tra cui l’Anpi e realtà locali come Antifa Lodi, Associazione Culturale Adelante, Ciclodi Fiab, Rumoros* e Libreria Sommaruga, ha definito l’iniziativa "disumana e pericolosa". Secondo gli attivisti, dietro il termine burocratico di "remigrazione" si celerebbe un vero e proprio progetto di deportazione basato sull’origine etnica, in aperto contrasto con i principi della Costituzione Italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta firme per la remigrazione. Sdegno del Coordinamento 25 aprile

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