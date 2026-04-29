La ’gauche’ di Marinelli | Giovani in autogestione e stop a Medioetruria Niente apparentamenti

Una nuova formazione politica si prepara alle elezioni locali annunciando che i giovani saranno coinvolti in un progetto di autogestione e che non ci saranno apparentamenti con altre liste. Il leader della ’gauche’ ha commentato che un mese di campagna elettorale non sarà sufficiente per far conoscere pienamente le proprie proposte, sottolineando che anche un anno intero potrebbe risultare poco per diffondere l’idea tra la popolazione.

di Francesco Ingardia Basterà un misero mese di campagna elettorale per diffondere in ogni vicolo la proposta di Alternativa Comune? "È davvero poco, manco un anno basterebbe. Come “L’uomo che piantava gli alberi“, forse Serena Marinelli non vedrà mai la foresta che sogna. Ma alcune coscienze dormienti si stanno riattivando. Non parlerò all’intellighenzia, quella s’è attrezzata da sè fin’ora. È l’ora di coinvolgere tutti, dal basso, nella partecipazione ai processi della polis". Scomoda Jean Giono la "pari inter pares" della ’gauche’ radicale aretina in corsa con l’unica donna - madre, romana "policianese d’adozione", pedagogista nel campo della disabilità e neurodivergenze - alle Comunali di maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’gauche’ di Marinelli: "Giovani in autogestione e stop a Medioetruria. Niente apparentamenti" Notizie correlate “Esprimere le proprie idee è diventato scandaloso. I giovani, necessari spazi di autogestione”: CrepetSecondo lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, uno dei nodi più evidenti del rapporto tra giovani e scuola riguarda la mancanza di stimoli e di... Quarant’anni di autogestione a Modena, La Scintilla festeggia il suo anniversarioDal 17 al 19 aprile 2026, lo spazio sociale La Scintilla celebra il suo quarantesimo anniversario con una rassegna di tre giorni che ripercorre...