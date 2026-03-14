Esprimere le proprie idee è diventato scandaloso I giovani necessari spazi di autogestione | Crepet
Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet afferma che esprimere le proprie idee è diventato un gesto scandaloso e sottolinea come i giovani abbiano bisogno di spazi di autogestione. Secondo lui, uno dei problemi principali nelle relazioni tra giovani e scuola riguarda la carenza di stimoli e di luoghi in cui possano sperimentare autonomia. La sua analisi mette in luce le difficoltà di questo rapporto.
Secondo lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, uno dei nodi più evidenti del rapporto tra giovani e scuola riguarda la mancanza di stimoli e di spazi in cui sperimentare autonomia. Il tema emerge spesso nei suoi interventi pubblici e nelle interviste, tra cui quella rilasciata a La Stampa in occasione di un incontro all’Auditorium Agnelli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Proprietà intellettuale, un webinar di Cna aiuta le imprese a tutelare le proprie ideeL’appuntamento fornisce a imprenditori, professionisti e Pmi strumenti concreti per proteggere e valorizzare l’innovazione Cna Forlì-Cesena promuove...
Leggi anche: Dalle idee per Lei, come lo Smart Ring, a quelle per Lui, come il massaggiatore muscolare post allenamento, fino alle idee per la coppia, come la cornice wifi per proiettare le proprie foto preferite anche quando si è lontani. Qui le nostre proposte di regali hi-tech per celebrare il giorno degli innamorati
Aggiornamenti e notizie su Esprimere le proprie idee è diventato...
Temi più discussi: Leadership al femminile nell’asset management (III): Caroline Bouchy Dubini, Indosuez Wealth Management Italia; Crepet: I ragazzi a scuola non hanno stimoli: servono spazi creativi senza adulti; L'educazione alla cittadinanza globale. Comunità locali che affrontano le sfide del nostro tempo; Premio alla 3A di San Concordio. I nuovi scrittori in classe di Conad.
Le donne di Simona Molinari: L’emancipazione non è mostrarsi ma esprimere le proprie ideeLa cantante oggi e domani al Blue Note con il suo spettacolo che racconte le eroine della musica Nel concerto interrogo gli spettatori sui brani di alcune autrici: credono siano stati scritti da ... ilgiorno.it
Referendum giustizia: Josi vota Sì, ma denuncia la difficoltà di esprimere liberamente le proprie opinioniLuca Josi vota Sì al referendum giustizia ma denuncia le difficoltà a esprimere liberamente le proprie opinioni nella campagna polarizzata. la7.it
L’espressione “Buon ponte dell’arcobaleno” viene usata per esprimere vicinanza a chi perde un animale domestico, immaginando che dopo la morte raggiunga un luogo sereno dove correre libero in attesa di ritrovare il suo umano. La leggenda nasce da una - facebook.com facebook
Voglio esprimere anche qui la mia solidarietà al collega Antonio Nicita e al @pdnetwork. Come ha giustamente sottolineato lo stesso Nicita nell’intervento a fine seduta per fatto personale, qui il problema non è l’epiteto in sè o le scuse personali successive de x.com