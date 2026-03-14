Esprimere le proprie idee è diventato scandaloso I giovani necessari spazi di autogestione | Crepet

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet afferma che esprimere le proprie idee è diventato un gesto scandaloso e sottolinea come i giovani abbiano bisogno di spazi di autogestione. Secondo lui, uno dei problemi principali nelle relazioni tra giovani e scuola riguarda la carenza di stimoli e di luoghi in cui possano sperimentare autonomia. La sua analisi mette in luce le difficoltà di questo rapporto.