La Garben Big Band al gran finale del Festival Jazz

La Garben Big Band ha concluso il Festival Jazz con un concerto che ha unito brani di grande jazz e momenti dedicati alla musica classica, con esecuzioni di Haydn e Debussy. Nel programma sono stati inseriti anche interventi di due artisti americani, noti per un repertorio che spazia tra cantautorato, folk, blues e influenze moderne. La serata ha visto un mix di generi e stili diversi, attirando un pubblico vario e interessato.

Il grande jazz delle big band e la classica per pianoforte solista, tra pagine di Haydn e Debussy. Ma anche una coppia di artisti americani in bilico tra cantautorato, folk, blues e suggestioni contemporanee. Sono i concerti che animeranno in questi giorni la Brianza. A Desio, domani alle 21 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani, all’interno di Villa Tittoni, ultimo appuntamento con il Festival Jazz organizzato dal Circolo culturale ProDesio e dal Comune: a esibirsi sarà la Garben Big Band, nella serata dal titolo “Il linguaggio della grande orchestra jazz“. Sarà l’occasione per ascoltare la big band diretta da Francesco Bianchi, sassofonista di fama nazionale, già vincitore della rassegna per jazzisti emergenti Lago Maggiore Jazz.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Garben Big Band al gran finale del Festival Jazz La vérité sur Catherine Deneuve Notizie correlate Lelio Luttazzi, tributo al Blue Note con la Big Band Jazz CompanyConcerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi con la Big Band Jazz Company, la vocalist Caterina Comeglio e i giovani finalisti del premio a lui... Jazz Against War: la Big Band del Perosi suona per la pace? Cosa sapere La Perosi Jazz Big Band suona all'Auditorium Giovannitti di Campobasso giovedì 30 aprile. Altri aggiornamenti Si parla di: La Garben Big Band al gran finale del Festival Jazz; Young the Giant, Victory Garden: in arrivo venerdì il sesto album della band. La Garben Big Band al gran finale del Festival JazzIl grande jazz delle big band e la classica per pianoforte solista, tra pagine di Haydn e Debussy. Ma anche una coppia di artisti americani in bilico tra cantautorato, folk, blues e suggestioni contem ... ilgiorno.it