lelio luttazzi tributo al blue note con la big band jazz company

Concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi con la Big Band Jazz Company, la vocalist Caterina Comeglio e i giovani finalisti del premio a lui dedicato domenica al Blue Note di Milano. Organizzato dalla Fondazione Lelio Luttazzi con il sostegno di Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, il concerto inizierà alle 20.30. Sul palco del jazz club milanese, i musicisti diretti da Gabriele Comeglio renderanno omaggio ad uno dei grandi maestri della musica leggera e del jazz nel nostro Paese, ma anche presentatore, showman, attore e scrittore. "Il repertorio che eseguiremo al Blue Note includerà una manciata di chicche tratte dal repertorio meno frequentato di Lelio, che è stato un musicista e un direttore d’orchestra raffinato, comprese alcune musiche che la moglie Rossana Luttazzi ha recuperato dall’archivio Rai di Torino, rivisitate per l’occasione – spiega Gabriele Comeglio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

