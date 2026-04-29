Jazz Against War | la Big Band del Perosi suona per la pace
? Cosa sapere La Perosi Jazz Big Band suona all'Auditorium Giovannitti di Campobasso giovedì 30 aprile.. Il concerto celebra l'International Jazz Day promuovendo il dialogo tra i popoli.. Giovedì 30 aprile alle ore 19:30 l’Auditorium Giovannitti di via Milano ospiterà la Perosi Jazz Big Band per una serata dedicata al tema Jazz Against War, in occasione dell’International Jazz Day. Il Conservatorio Lorenzo Perosi si prepara a celebrare la giornata mondiale del jazz istituita dall’Unesco nel 2011, puntando sulla forza diplomatica della musica per promuovere il dialogo tra i popoli. Il concerto, che vedrà protagonista la formazione del Dipartimento Jazz, proporrà un viaggio attraverso le note del Great American Songbook.🔗 Leggi su Ameve.eu
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*ANTI-WAR FILM FESTIVAL* _Against the backdrop of the escalating imperial war on Iran and continuing genocide in Palestine by Israel and US, this film festival reflects on the human cost of war, where violence, displacement, and loss shape everyday life far - facebook.com facebook